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В Бурятии исчез рыбак

В Бурятии исчез рыбак
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели нашли лодку рыбака, но не его самого

Вчера в 09.40 часов спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на поиски рыбака на реку Темник Селенгинского района Бурятии.

Мужчина уехал рыбачить и в назначенное время не вернулся, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

За сутки спасатели обследовали 15 км акватории реки. Во время поисков обнаружена лодка, предположительно, принадлежавшая именно этому рыбаку.

Поиски продолжаются сегодня. 

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне дал о себе знать потерявшийся сборщиков ореха, пропавший в местности Листвянка Бичурского района Бурятии. 
пропавшие без вести
 
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