В Бурятии исчез рыбак





Вчера в 09.40 часов спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на поиски рыбака на реку Темник Селенгинского района Бурятии.Мужчина уехал рыбачить и в назначенное время не вернулся, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.За сутки спасатели обследовали 15 км акватории реки. Во время поисков обнаружена лодка, предположительно, принадлежавшая именно этому рыбаку.Поиски продолжаются сегодня.