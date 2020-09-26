В Бурятии исчез рыбак

Спасатели нашли лодку рыбака, но не его самого
Вчера в 09.40 часов спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на поиски рыбака на реку Темник Селенгинского района Бурятии.
Мужчина уехал рыбачить и в назначенное время не вернулся, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
За сутки спасатели обследовали 15 км акватории реки. Во время поисков обнаружена лодка, предположительно, принадлежавшая именно этому рыбаку.
Поиски продолжаются сегодня.
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