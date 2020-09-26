Инцидент произошёл в посёлке Восточный
В пятницу, 25 сентября, в районе дома №2 на улице Туполева в Улан-Удэ произошёл выход воды из-под земли. Из-за этого в 17 часов отключили холодное водоснабжение в семи многоквартирных домах по ул. Туполева 1,2,3,4,6 и ул. Королёва 12,14.
Рабочие заменили участок стальной трубы на чугунную.
В 22.20 часов холодное водоснабжение было восстановлено. Время отключения составило 5 часов 20 минут.
Представители МУП «Водоканал» сообщили, что подвоз воды был организован.
В Улан-Удэ без холодной воды оставались семь пятиэтажек
Происшествия, Фото:
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