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В Бурятии коронавирусом заболели ещё 68 человек

В Бурятии коронавирусом заболели ещё 68 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Третий день в республике фиксируется одинаковый прирост больных COVID-19

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 26 сентября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6743. Из них по Улан-Удэ – 3993.

За сутки диагноз подтвердили ещё у 68 человек. Из них 29 обратились к врачам из-за признаков ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.

Отметим, 68 больных за сутки регистрируется в Бурятии уже третий день подряд. Темпы заражения пока на спад не идут. Ситуация выглядит следующим образом: +68 сегодня, +68 накануне, 68 позавчера, а до этого +66, +65, +66, +67, +67, +64, +71, +89.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 5474 человека, или 81%. В том числе накануне выздоровели 48 пациентов.

Умер 71 больной. Несколько дней назад в Бурятии был зафиксирован смертельный коронавирусный рекорд – больные умирали шесть дней подряд. За те шесть дней скончались сразу 11 человек.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 540 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 658 пациентов с лёгким течением заболеваемости.

Число госпитализированных детей выросло с 17 до 20-ти, состояние всех удовлетворительное.

В отделениях реанимации находятся 18 тяжелобольных взрослых пациента, из них на ИВЛ – 10.

Круг контактных лиц составляет 2882 человек, все обследованы.

На днях глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что пока дополнительных ограничений из-за пандемии вводить не планируется.

По данным на 24 сентября, в Бурятии коронавирусом болеют 35 студентов.

коронавирус
 
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