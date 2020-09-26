Третий день в республике фиксируется одинаковый прирост больных COVID-19
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 26 сентября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6743. Из них по Улан-Удэ – 3993.
За сутки диагноз подтвердили ещё у 68 человек. Из них 29 обратились к врачам из-за признаков ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.
Отметим, 68 больных за сутки регистрируется в Бурятии уже третий день подряд. Темпы заражения пока на спад не идут. Ситуация выглядит следующим образом: +68 сегодня, +68 накануне, 68 позавчера, а до этого +66, +65, +66, +67, +67, +64, +71, +89.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 5474 человека, или 81%. В том числе накануне выздоровели 48 пациентов.
Умер 71 больной. Несколько дней назад в Бурятии был зафиксирован смертельный коронавирусный рекорд – больные умирали шесть дней подряд. За те шесть дней скончались сразу 11 человек.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 540 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 658 пациентов с лёгким течением заболеваемости.
Число госпитализированных детей выросло с 17 до 20-ти, состояние всех удовлетворительное.
В отделениях реанимации находятся 18 тяжелобольных взрослых пациента, из них на ИВЛ – 10.
Круг контактных лиц составляет 2882 человек, все обследованы.
На днях глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что пока дополнительных ограничений из-за пандемии вводить не планируется.
По данным на 24 сентября, в Бурятии коронавирусом болеют 35 студентов.
В Бурятии коронавирусом заболели ещё 68 человек
Происшествия, Фото:
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