В Иркутской области медведь вышел к рабочим на БАМ

Происшествия, Фото: видео ИА "Байкал 24"

Рабочие криками спугнули зверя



В Усть-Кутском районе Иркутской области на разъезде Чудничный на БАМ к рабочим вышел медведь. Видео 24 сентября опубликовало ИА «Байкал24».



Отмечается, что медведь не пытался напасть на людей. Рабочие подняли крик и спугнули зверя, он убежал обратно в лес.





