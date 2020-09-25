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В Иркутской области медведь вышел к рабочим на БАМ

В Иркутской области медведь вышел к рабочим на БАМ
Происшествия,  Фото:видео ИА "Байкал 24"
Рабочие криками спугнули зверя

В Усть-Кутском районе Иркутской области на разъезде Чудничный на БАМ к рабочим вышел медведь. Видео 24 сентября опубликовало ИА «Байкал24».

Отмечается, что медведь не пытался напасть на людей. Рабочие подняли крик и спугнули зверя, он убежал обратно в лес.


медведь
 
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