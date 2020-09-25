Рабочие криками спугнули зверя
В Усть-Кутском районе Иркутской области на разъезде Чудничный на БАМ к рабочим вышел медведь. Видео 24 сентября опубликовало ИА «Байкал24».
Отмечается, что медведь не пытался напасть на людей. Рабочие подняли крик и спугнули зверя, он убежал обратно в лес.
В Иркутской области медведь вышел к рабочим на БАМ
Происшествия, Фото:
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