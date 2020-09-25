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Пожарные наградили иркутян, спасших мужчину из горящей машины

Пожарные наградили иркутян, спасших мужчину из горящей машины
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Спасителей искали через соцсети

Сегодня состоялось награждение иркутян, которые спасли мужчину из горящего автомобиля. ЧП произошло 15 сентября на перекрёстке улиц Академической и Старокузьмихинской, автомобиль загорелся после ДТП.

Четверо мужчин выбили лобовое стекло автомобиля, салон которого наполнялся дымом, и вытащили из салона находящегося без сознания водителя. Они же при помощи первичных средств пожаротушения ликвидировали возгорание под капотом автомобиля до приезда пожарных.

После прибытия экстренных служб все участники спасения разъехались, не оставив контактных данных. Граждан, оказавших помощь, удалось найти при помощи социальных сетей. Ими оказались четверо жителей Иркутска: Кирилл Роднин, Сергей Попов, Антон Бебякин, Денис Христолюбов.

Мужчинам вручили благодарственные грамоты начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области и полезные подарки – автомобильные огнетушители.

- Своим поступком вы доказали, что, даже не имея опыта работы в экстренных службах, можно оказать помощь человеку в чрезвычайной ситуации. Одни из многих проезжавших мимо проявили неравнодушие и пришли на помощь автомобилисту. Хочется, чтобы было как можно больше отзывчивых к чужой беде людей, готовых всегда прийти на помощь, - отметил временно исполняющий обязанности начальника иркутского пожарно-спасательного гарнизона Евгений Мужчинкин.


По информации ГУ МЧС по Иркутской области


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