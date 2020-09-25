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В Иркутской области скончались ещё два пациента с COVID-19

В Иркутской области скончались ещё два пациента с COVID-19
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В регионе зарегистрировано более двухсот летальных случаев

По состоянию на 25 сентября, в Иркутской области зарегистрировано 18 745 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 82 за последние сутки.

Госпитализированы 827 человек, на амбулаторном лечении находятся 811, выздоровело 16 797 пациентов.

За весь период скончались 222 человека с коронавирусом, в том числе двое умерли накануне, сообщили в региональном оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 6675 случаев заражения COVID-19. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5426 человек, умер 71 человек. Проходят лечение в стационарах республики 524 больных. На амбулаторном лечении находятся 654 пациента.
смерть коронавирус
 
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