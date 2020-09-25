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В Иркутской области отправили в колонию двух сбытчиц «синтетики»

В Иркутской области отправили в колонию двух сбытчиц «синтетики»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщины получили по 6 и 7 лет

Иркутский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, 34 и 25 лет, распространявших синтетические наркотики. Одна из них была оптовым курьером, другая – розничным, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

По месту жительства одной из женщин изъяли два вида синтетических наркотиков общей массой более 1 кг.

Преступницы были задержаны в месте, где намеревались забрать очередную закладку с синтетическим наркотиком весом почти в 17 гр.

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки 6 и 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в силу.
наркотики
 
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