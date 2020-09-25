В Иркутской области отправили в колонию двух сбытчиц «синтетики»

Женщины получили по 6 и 7 лет
Иркутский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, 34 и 25 лет, распространявших синтетические наркотики. Одна из них была оптовым курьером, другая – розничным, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
По месту жительства одной из женщин изъяли два вида синтетических наркотиков общей массой более 1 кг.
Преступницы были задержаны в месте, где намеревались забрать очередную закладку с синтетическим наркотиком весом почти в 17 гр.
Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки 6 и 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда не вступил в силу.
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Происшествия, Фото:
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