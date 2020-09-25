В Иркутской области пара продавала героин

Происшествия, Фото: из архива

В квартире нашли наркотик, фасовочный материал, шприцы и весы



В городе Тайшет Иркутской области мужчину и женщину задержали за сбыт героин, массой 0,2 грамма.



Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору».



В ходе обыска на квартире сожителей полицейские изъяли порошкообразное вещество, фасовочный материал, шприцы, весы.



33-летний сбытчик и его 32-летняя подельница в совокупности имеют восемь судимостей. В отношении мужчины суд избрал меру пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.





