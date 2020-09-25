В квартире нашли наркотик, фасовочный материал, шприцы и весы
В городе Тайшет Иркутской области мужчину и женщину задержали за сбыт героин, массой 0,2 грамма.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
В ходе обыска на квартире сожителей полицейские изъяли порошкообразное вещество, фасовочный материал, шприцы, весы.
33-летний сбытчик и его 32-летняя подельница в совокупности имеют восемь судимостей. В отношении мужчины суд избрал меру пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области пара продавала героин
Происшествия, Фото:
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