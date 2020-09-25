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25 сентября

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В Улан-Удэ столкнулись маршрутка и внедорожник

В Улан-Удэ столкнулись маршрутка и внедорожник
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась на Левом берегу

Накануне, 24 сентября, на улице Иволгинская в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутки.

Столкнулись маршрутный автобус «Фиат Дукато» и внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Известно, что маршрутка направлялась в сторону города, в салоне были пассажиры. Водитель оперативно убрал табличку с номером, так что, какой это маршрут, осталось неизвестным.

По предварительной информации, в результате ДТП небольшие травмы получила женщинка-пассажирка «Лэнд Крузера». Некоторые из пассажиров маршрутки получили небольшие ушибы.

Авария вызвала большую пробку.



Также накануне в микрорайоне Бурвод на улице Кабанская произошло небольшое ДТП. На отвороте в СНТ «Профсоюзник» столкнулись автомобили «Хонда ЦРВ» и «Тойота Клюгер».

Автомобили получили незначительные механические повреждения. В автоаварии никто не пострадал.




Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими.
ДТП общественный транспорт
 
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