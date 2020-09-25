В Улан-Удэ столкнулись маршрутка и внедорожник

Накануне, 24 сентября, на улице Иволгинская в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутки.
Столкнулись маршрутный автобус «Фиат Дукато» и внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Известно, что маршрутка направлялась в сторону города, в салоне были пассажиры. Водитель оперативно убрал табличку с номером, так что, какой это маршрут, осталось неизвестным.
По предварительной информации, в результате ДТП небольшие травмы получила женщинка-пассажирка «Лэнд Крузера». Некоторые из пассажиров маршрутки получили небольшие ушибы.
Авария вызвала большую пробку.
Также накануне в микрорайоне Бурвод на улице Кабанская произошло небольшое ДТП. На отвороте в СНТ «Профсоюзник» столкнулись автомобили «Хонда ЦРВ» и «Тойота Клюгер».
Автомобили получили незначительные механические повреждения. В автоаварии никто не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими.