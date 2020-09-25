В Улан-Удэ причиной огромной пробки стало оторвавшееся колесо

Накануне, 24 сентября, около семи часов вечера на мосту «Бегущая лань» в Улан-Удэ произошёл необычный инцидент. У ехавшего в направлении посёлка Солдатский микрогрузовика «Тойота Дюна» на ходу отлетело заднее левое колесо.

Читают сейчас