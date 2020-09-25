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В Улан-Удэ причиной огромной пробки стало оторвавшееся колесо

В Улан-Удэ причиной огромной пробки стало оторвавшееся колесо
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Оторвавшееся на ходу колесо врезалось в автомобили

Накануне, 24 сентября, около семи часов вечера на мосту «Бегущая лань» в Улан-Удэ произошёл необычный инцидент. У ехавшего в направлении посёлка Солдатский микрогрузовика «Тойота Дюна» на ходу отлетело заднее левое колесо.


Сперва колесо прилетело в белую «Тойоту Калдину», которая с грузовиком в одном направлении.

От светлой «Тойоты» колесо отлетело в тёмную «Тойоту Калдину», которая двигалась с противоположной стороны, со стороны посёлка Солдатский в направлении центра города. Потом колесо отлетело в металлический отбойник на противоположной стороне и прилетело в «Тойоту Витц».

На этом «приключения» колеса закончились.

- ДТП заблокировало три полосы движения две полосы в направлении посёлка Солдатский, одну полоса в направлении центра города. По дороге никто проехать не мог, образовалась огромная пробка, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец необычного дорожного происшествия.

Обошлось без пострадавших.




Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими.



ДТП автомобили
 
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