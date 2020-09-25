В Улан-Удэ причиной огромной пробки стало оторвавшееся колесо

Накануне, 24 сентября, около семи часов вечера на мосту «Бегущая лань» в Улан-Удэ произошёл необычный инцидент. У ехавшего в направлении посёлка Солдатский микрогрузовика «Тойота Дюна» на ходу отлетело заднее левое колесо.
Сперва колесо прилетело в белую «Тойоту Калдину», которая с грузовиком в одном направлении.
От светлой «Тойоты» колесо отлетело в тёмную «Тойоту Калдину», которая двигалась с противоположной стороны, со стороны посёлка Солдатский в направлении центра города. Потом колесо отлетело в металлический отбойник на противоположной стороне и прилетело в «Тойоту Витц».
На этом «приключения» колеса закончились.
- ДТП заблокировало три полосы движения две полосы в направлении посёлка Солдатский, одну полоса в направлении центра города. По дороге никто проехать не мог, образовалась огромная пробка, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец необычного дорожного происшествия.
Обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими.