Водителем оказался житель Пскова
В Ангарске водитель-лихач, уходя от преследования сотрудников ГИБДД, совершил ДТП, сжёг свою машину и скрылся.
Инцидент произошёл вчера, 24 сентября, около 2 часов ночи в 22-м микрорайоне Ангарска. Внимание инспекторов ГИБДД привлёк автомобиль «Тойота Королла Левин», водитель которого выполнял рискованные манёвры на проезжей части. Требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке он проигнорировал, увеличил скорость и предпринял попытку скрыться.
Во время погони нарушитель выехал на полосу встречного движения. В районе кольцевого пересечения на улице Космонавтов и Коминтерна он решил сократить путь, пересёк островок безопасности внутри кольца, наехав на бордюр. В результате происшествия машина загорелась. Водитель с места аварии сбежал.
В течение нескольких часов нарушитель был установлен сотрудниками полиции. Водителем оказался 22-летний житель города Псков. Как оказалось, седан он приобрёл всего лишь пару дней назад, документы на машину у него отсутствовали.
На молодого человека составлены административные протоколы по статьям «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске лихач сжёг недавно купленную машину, уходя от погони
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