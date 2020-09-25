Жителей Мухоршибирского района призывают проявлять осторожность
Возле школы в селе Харашибирь жительница Мухоршибирского района Бурятии Валентина увидела змею. Об этом случае рассказали «Мухоршибирь-инфо.24/7».
- Увидела сегодня на дороге возле школы, проезжала мимо. Около половины одиннадцатого утра. Просто ползала, я даже сначала не поверила, что это змея. Дома фото показала, мама сказала, что это змея маленькая, - рассказала Валентина.
«Мухоршибирь-инфо» призывает жителей района быть осторожнее.
При обнаружении змеи на улице её лучше оставить в покое и уйти. Если змея в доме, не следует избавиться от неё самостоятельно, лучше позвонить спасателям по номерам 101, 112.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом в селе Бар Мухоршибирского района отмечалось нашествие змей.
В середине сентября змею встретили на авторынке «Динамо» в Улан-Удэ.
В Бурятии змея ползала возле школы
Происшествия, Фото:
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