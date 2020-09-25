В Бурятии ягодник погиб во время ночёвки в зимовье





В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС уточнили, что погибший 1948 года рождения.



Предположительной причиной пожара названо нарушение правил эксплуатации отопительных печей.

Сегодня, 25 сентября, в 00:14 поступило сообщение о возгорание бани и зимовья в селе Боярск Кабанского района Бурятии. О происшествии сообщила группа «Кабанск-инфо. 24/7».В результате пожара повреждена баня на площади 12 кв.м и уничтожено зимовье на площади 20 кв.м.При разборе места пожара обнаружено тело мужчины. Предположительно, погиб житель села Ильинка. По предварительной мужчины, мужчина отправился собирать ягоды, а здесь попросился переночевать.