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В Забайкалье умерли 67 больных COVID-19

В Забайкалье умерли 67 больных COVID-19
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ещё один летальный случай произошёл накануне

По данным оперативного штаба на 25 сентября, в Забайкальском крае общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 5951. За сутки выявили 77 больных. 4783 человека выздоровели, в том числе 48 за сутки.

Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, который имел тяжёлое течение заболевания. Общее количество летальных случаев – 67.

В Забайкальском крае сохраняются строгий масочный режим, а также продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей. Важно придерживаться «социальной дистанции», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 6675 случаев заражения COVID-19. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5426 человек, умер 71 человек. Проходят лечение в стационарах республики 524 больных. На амбулаторном лечении находятся 654 пациента.
смерть коронавирус
 
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