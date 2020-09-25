В Бурятии пенсионерка угрожала продавцам пистолетом-зажигалкой

Задержанную доставили в отдел полиции. На неё возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».







В селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района Бурятии женщина угрожала пистолетом персоналу магазина сотовой сети.Сообщение об этом поступило в полицию. На место незамедлительно выехал наряд вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Прибывшим росгвардейцам испуганные продавцы сообщили, что возмущённая покупательница, угрожая пистолетом, требовала возврата денег за ранее купленный телефон. Но после сообщения в полицию об инциденте женщина ушла из магазина.Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину у неё дома. 65-летняя местная жительница дала признательные показания. Она выдала пистолет, который оказался сувениром-зажигалкой.