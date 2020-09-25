В Улан-Удэ бывшая стажёрка кафе совершила несколько краж

Она знала, где лежат ключи от кассы



В кафе в Советском районе Улан-Удэ во время ревизии сотрудники обнаружили пропажу денег из кассы. Оперативники «по горячим следам» задержали подозреваемую – 18-летнюю девушку, которая проходила стажировку в этом кафе.



Через несколько дней после увольнения девушка пришла в кафе с друзьями как посетительница. Дождавшись, когда продавец отлучится, девушка взяла деньги, зная, где лежат ключи от кассы.



Спустя пару дней улан-удэнка, убедившись в своей безнаказанности, снова пришла в кафе и аналогичным образом ещё раз украла деньги.



Спустя ещё несколько дней она ночью пришла в точку общепита. Сказав охраннику, что оставила сотовый телефон на рабочем месте, попросила его дать ключи от торгового зала и вновь совершила кражу из кассы.



Девушка похищала небольшие суммы, поскольку была уверена, что руководство магазина этого не заметит. Общий ущерб составил более семи тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





