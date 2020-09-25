Лес скупался у «чёрных лесорубов»
В Иркутской области возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов. Рыночная стоимость незаконно вывезенного леса составила около 16 млн. рублей.
В сентябре оперативники Тайшетского линейного отдела МВД России на транспорте установили подозреваемого в преступлении. Им оказался предприниматель из посёлка Чунский.
Установлено, что в декларациях на товары заявлен производитель товара, который договор купли-продажи лесоматериалов не заключал, товар не поставлял. Бизнесмен предоставил в таможенные органы подложные договоры на покупку древесины. Фактически лесоматериалы были приобретены у так называемых «чёрных» лесорубов
Ход расследования находится на особом контроле Тайшетского транспортного прокурора, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В Иркутской области выявили контрабанду леса на 16 млн рублей
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