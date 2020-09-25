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В Забайкалье водитель сбил школьницу и скрылся

В Забайкалье водитель сбил школьницу и скрылся
Происшествия,  Фото:pixabay.com
ДТП произошло на пешеходном переходе

В четверг в городе Краснокаменск Забайкальского края водитель внедорожник сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся.

Очевидцы смогли запомнить цифры государственного номера, цвет автомобиля и его предположительную марку, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

В результате виновник аварии был оперативно задержан. Им оказался 31-летний местный житель, который управлял автомобилем Toyota Land Cruiser. Мужчина привлечён к ответственности по частям 2 и 3 статьи 12.27 и статье 12.18 КоАП РФ.

Пострадавшая девочка была госпитализирована.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.


ДТП
 
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