95% опрошенных потерпевших считали, что никогда не станут жертвами мошенников
За 8 месяцев 2020 года в Бурятии с использованием IT-технологий совершено 2046 преступлений. Из 1046 совершены с применением пластиковых карт, 917 – Интернету, 935 – списаны со средств мобильной связи, 93 преступления совершены с применением компьютерной техники.
Об этом стало известно на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений в республике, которое состоялось 24 сентября.
- При этом 95% из опрошенных потерпевших пояснили, что слышали ранее о преступных методах мошенников, однако не думали, что могут стать их жертвами. Проблема связана с тем, что граждане не всерьез воспринимают угрозы быть обманутыми, проявляют излишнюю доверчивость и теряют бдительность, - отметили специалисты.
Из категории «дистанционного» мошенничества одними из самых распространенных в Бурятии являютяс:
- перечисление, списание средств под предлогом покупки (продажи) товара на интернет-сайтах путём оплаты (предоплаты) за товар;
- списание средств под предлогом разблокировки банковской карты, предотвращения списания денег,
- перечисление либо передача денег под предлогом не привлечения к уголовной ответственности родственников и знакомых потерпевших;
- перечисление средств под предлогом выдачи кредитов, займов в Интернете
- перечисление средств, совершённое посредством взлома персональных страниц (аккаунтов) в социальных сетях.
Правительственная комиссия выработала комплекс мер, «направленных на усиление информирования населения», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В Бурятии зафиксировали более 2000 IT-преступлений
Происшествия, Фото:
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