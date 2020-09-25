 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 сентября

24 сентября

Популярное

В Бурятии зафиксировали более 2000 IT-преступлений

В Бурятии зафиксировали более 2000 IT-преступлений
Происшествия,  Фото:pixabay.com
95% опрошенных потерпевших считали, что никогда не станут жертвами мошенников

За 8 месяцев 2020 года в Бурятии с использованием IT-технологий совершено 2046 преступлений. Из 1046 совершены с применением пластиковых карт, 917 – Интернету, 935 – списаны со средств мобильной связи, 93 преступления совершены с применением компьютерной техники.

Об этом стало известно на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений в республике, которое состоялось 24 сентября.

- При этом 95% из опрошенных потерпевших пояснили, что слышали ранее о преступных методах мошенников, однако не думали, что могут стать их жертвами. Проблема связана с тем, что граждане не всерьез воспринимают угрозы быть обманутыми, проявляют излишнюю доверчивость и теряют бдительность, - отметили специалисты.

Из категории «дистанционного» мошенничества одними из самых распространенных в Бурятии являютяс:

- перечисление, списание средств под предлогом покупки (продажи) товара на интернет-сайтах путём оплаты (предоплаты) за товар;

- списание средств под предлогом разблокировки банковской карты, предотвращения списания денег,

- перечисление либо передача денег под предлогом не привлечения к уголовной ответственности родственников и знакомых потерпевших;

- перечисление средств под предлогом выдачи кредитов, займов в Интернете

- перечисление средств, совершённое посредством взлома персональных страниц (аккаунтов) в социальных сетях.

Правительственная комиссия выработала комплекс мер, «направленных на усиление информирования населения», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье водитель сбил школьницу и скрылся
В Забайкалье водитель сбил школьницу и скрылся
Происшествия, 25.09.2020
ДТП произошло на пешеходном переходе  
В Бурятии зафиксировали более 2000 IT-преступлений
В Бурятии зафиксировали более 2000 IT-преступлений
Происшествия, 25.09.2020
95% опрошенных потерпевших считали, что никогда не станут жертвами мошенников
Группа «чёрных» лесорубов уничтожала сосны в Улан-Удэ
Группа «чёрных» лесорубов уничтожала сосны в Улан-Удэ
Происшествия, 25.09.2020
Один из «чёрных» лесорубов забыл документы в машине, когда убегал от полиции
В Бурятии вновь выявили более 60 больных COVID-19
В Бурятии вновь выявили более 60 больных COVID-19
Происшествия, 25.09.2020
Цепочка ежедневных летальных исходов прекратилась сегодня
В Бурятии в ДТП пострадали три человека
В Бурятии в ДТП пострадали три человека
Происшествия, 25.09.2020
Водитель отечественного автомобиля врезался в ограждение
Жителя Бурятии будут судить за попытку убить подростка
Жителя Бурятии будут судить за попытку убить подростка
Происшествия, 24.09.2020
Мужчина обиделся на подростков и пытался их застрелить  
Поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 прекращены
Поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 прекращены
Происшествия, 24.09.2020
Родственники пропавших пилотов возмущены, они просят помощи Цыденова и Путина
Усольчанин расплатился квартирой за долг по кредиту
Усольчанин расплатился квартирой за долг по кредиту
Происшествия, 24.09.2020
От продажи жилья осталось всего 70 тысяч
В Иркутской области убийца инвалида сядет на 14 лет
В Иркутской области убийца инвалида сядет на 14 лет
Происшествия, 24.09.2020
Он несколько раз ударил инвалида ножом
«Привет отправляй»: В Иркутске пьяный водитель отрицал вину
«Привет отправляй»: В Иркутске пьяный водитель отрицал вину
Происшествия, 24.09.2020
Автомобилист «зацепил» иномарку и автобус и затормозил о бордюр
В Улан-Удэ выкопали миномётную мину
В Улан-Удэ выкопали миномётную мину
Происшествия, 24.09.2020
Находку обследовали взрывотехники ОМОН
В Иркутской области пенсионер два дня блуждал по тайге
В Иркутской области пенсионер два дня блуждал по тайге
Происшествия, 24.09.2020
Мужчина пил воду из родника и делал убежище из веток
Житель Бурятии пилил деревья ночью
Житель Бурятии пилил деревья ночью
Происшествия, 24.09.2020
«Чёрным» лесорубом оказался вальщик леса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^