В Бурятии зафиксировали более 2000 IT-преступлений

95% опрошенных потерпевших считали, что никогда не станут жертвами мошенников



За 8 месяцев 2020 года в Бурятии с использованием IT-технологий совершено 2046 преступлений. Из 1046 совершены с применением пластиковых карт, 917 – Интернету, 935 – списаны со средств мобильной связи, 93 преступления совершены с применением компьютерной техники.



Об этом стало известно на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений в республике, которое состоялось 24 сентября.



- При этом 95% из опрошенных потерпевших пояснили, что слышали ранее о преступных методах мошенников, однако не думали, что могут стать их жертвами. Проблема связана с тем, что граждане не всерьез воспринимают угрозы быть обманутыми, проявляют излишнюю доверчивость и теряют бдительность, - отметили специалисты.



Из категории «дистанционного» мошенничества одними из самых распространенных в Бурятии являютяс:



- перечисление, списание средств под предлогом покупки (продажи) товара на интернет-сайтах путём оплаты (предоплаты) за товар;



- списание средств под предлогом разблокировки банковской карты, предотвращения списания денег,



- перечисление либо передача денег под предлогом не привлечения к уголовной ответственности родственников и знакомых потерпевших;



- перечисление средств под предлогом выдачи кредитов, займов в Интернете



- перечисление средств, совершённое посредством взлома персональных страниц (аккаунтов) в социальных сетях.



Правительственная комиссия выработала комплекс мер, «направленных на усиление информирования населения», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

