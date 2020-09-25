В Бурятии вновь выявили более 60 больных COVID-19

Цепочка ежедневных летальных исходов прекратилась сегодня
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 25 сентября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 6675. Из них по Улан-Удэ – 3948.
За сутки диагноз выявили у 68 человек. Из 21 больного обследовали из-за признаков ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными COVID-19.
Отметим, восьмой день подряд в Бурятии суточный прирост заражённых превышает 60 человек. Днём ранее также выявили 68 больных, а до этого +66, +65, +66, +67, +67, +64. До этого был и вовсе всплеск заболеваемости – сразу +71 и +89 больных за сутки.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 5426 человек, или 81%. В том числе накануне выздоровели 59 человек.
Умер с начала пандемии 71 человек. Накануне летальных случаев не зарегистрировано, так что цепочка ежедневных смертей прервалась. Как сообщал «Байкал-Daily», до этого в Бурятии был зафиксирован смертельный коронавирусный рекорд – больные умирали шесть дней подряд. За шесть дней скончались сразу 11 человек.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 524 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 654 пациента с лёгким течением болезни.
Число госпитализированных детей снизилось с 20 до 17-ти, их состояние удовлетворительное.
В отделении реанимации трёх стационаров находятся 20 тяжелобольных взрослых пациента, из них девять – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
- В Бурятии для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 892 койки, занято – 547, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 524, свободно 345 коек. Занятость коечного фонда составляет 61,3 %, - сообщили в республиканском оперштабе.
Круг контактных лиц составляет 3439 человек, все обследованы.
На днях глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что пока дополнительных ограничений из-за пандемии вводить не планируется.
Художественный руководитель Русского драмтеатра имени Бестужева Сергей Левицкий поделился информацией, что в октябре театры в Бурятии не откроют.
В военном медцентре в Сосновом Бору хотят лечить гражданских лиц с коронавирусом.
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Происшествия, Фото:
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