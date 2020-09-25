В Бурятии в ДТП пострадали три человека

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля, женщины 60-ти и 40-а лет, получили травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.







Накануне, 24 сентября, в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали люди. В 18 часов 30 минут 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», следуя по автодороге «Култук - Монды» (со стороны с. Зун-Мурино в направлении с. Зактуй) на 72 км. в местности «Шабартайка» врезался в бетонное ограждение моста.За сутки на дорогах Бурятии произошло 32 аварии с механическими повреждениями автомобилей. Инспекторами ДПС выявлено 378 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 11 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 4 автомобилистов за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года.Камерами ЦАФАП зафиксировано 1235 нарушений ПДД.