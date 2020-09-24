Мужчина обиделся на подростков и пытался их застрелить
В Муйском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 29 мая в посёлке Таксимо. По версии следствия, 37-летний мужчина выпивал на берегу реки Муя. Там у него произошёл конфликт с подростками. Мужчина с ними поссорился и подрался, после чего уехал прочь на своём автомобиле.
Однако вскоре пьяный мужчина вернулся на берег с двумя приятелями и вновь стал выяснять отношения с парнями. В ходе конфликта он взял из машины гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра, заряжённое патроном и направил ствол в сторону одного из подростков, рядом с которым находились другие люди, и выстрелил.
- В результате выстрела 17-летнему потерпевшему причинено огнестрельное ранение грудной клетки и правой кисти. Также часть дробового заряда попала в предплечье одного из приятелей обвиняемого, который стоял рядом, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
После этого мужчина вновь уехал, а ружьё выкинул в реку. Вскоре полицейские поймали его. Орудие преступления было поднято со дна реки. Раненых подростка и мужчину доставили в больницу, где им оказали необходимую врачебную помощь.
Следователи закончили сбор доказательств о виновности 37-летнего местного жителя. Вскоре уголовное дело, возбуждённое по статье «Покушение на убийство общеопасным способом», с обвинительным заключением будет передано в суд.
Жителя Бурятии будут судить за попытку убить подростка
Происшествия, Фото:
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