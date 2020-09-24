Он несколько раз ударил инвалида ножом
18 февраля в квартире дома в посёлке Новая Игирма Иркутской области двое мужчин распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошёл конфликт, который завершился трагически.
56-летний мужчина нанёс своему товарищу несколько ножевых ранений. Потерпевший не смог защитить себя, поскольку не имел возможности передвигаться. От полученных ранений 49-летний инвалид скончался на месте.
По горячим следам подозреваемый в убийстве был задержан и арестован.
Накануне Иркутский областной суд признал мужчину виновным. Ему назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
В Иркутской области убийца инвалида сядет на 14 лет
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина обиделся на подростков и пытался их застрелить
Родственники пропавших пилотов возмущены, они просят помощи Цыденова и Путина
От продажи жилья осталось всего 70 тысяч
Он несколько раз ударил инвалида ножом
Автомобилист «зацепил» иномарку и автобус и затормозил о бордюр
Находку обследовали взрывотехники ОМОН
Мужчина пил воду из родника и делал убежище из веток
«Чёрным» лесорубом оказался вальщик леса
Авария случилась в посёлке Солнечный
Пассажиру поезда административное нарушение сменили на уголовное
Человеческие кости нашли возле федеральной трассы
Вор-романтик хотел сделать супруге сюрприз
Наушники вор не стал продавать после разговора с другом
За сутки ещё 77 человек заболели COVID-19
Произошла утечка на трубе с холодной водой