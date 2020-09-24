В Иркутской области убийца инвалида сядет на 14 лет

Он несколько раз ударил инвалида ножом



18 февраля в квартире дома в посёлке Новая Игирма Иркутской области двое мужчин распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошёл конфликт, который завершился трагически.



56-летний мужчина нанёс своему товарищу несколько ножевых ранений. Потерпевший не смог защитить себя, поскольку не имел возможности передвигаться. От полученных ранений 49-летний инвалид скончался на месте.



По горячим следам подозреваемый в убийстве был задержан и арестован.



Накануне Иркутский областной суд признал мужчину виновным. Ему назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

