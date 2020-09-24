Мужчина пил воду из родника и делал убежище из веток
В Тайшетском районе Иркутской области заблудившийся в тайге пенсионер спустя два дня вышел из леса.
С заявлением о розыске в дежурную часть полиции обратилась его внучка. Днём 20 сентября 66-летний житель посёлка Квиток Тайшетского района отправился в лес за грибами и в назначенное время домой не вернулся.
Для его розыска была создана поисковая группа из числа сотрудников полиции, МЧС и волонтёров. Они ежедневно прочесывали лес, а также окрестности близлежащих населённых пунктов. Мужчину искали с привлечением вездеходной техники, поисковых собак.
Как оказалось, пожилой мужчина ушёл в глубь леса и не смог сориентироваться. Двое суток он питался продуктами, которые взял с собой в рюкзаке, пил воду из родника. Изготавливал из веток убежище на ночлег. В результате вышел на размытую дорогу, где встретил егеря, который указал в каком направлении нужно двигаться.
Спустя 30 минут пенсионер вышел на автодорогу «Тайшет-Чуна», где его обнаружили полицейские.
После встречи с родными и близкими мужчина поблагодарил сотрудников полиции, МЧС и неравнодушных жителей за внимание к его судьбе. Он отметил, что после случившегося ещё не скоро пойдет в лес, но если всё-таки решится, то возьмёт с собой всё необходимое на случай внештатной ситуации.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области пенсионер два дня блуждал по тайге
Происшествия, Фото:
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