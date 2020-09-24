Житель Бурятии пилил деревья ночью

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

«Чёрным» лесорубом оказался вальщик леса



Ночью во время рейда в лесах Кижингинского района Бурятии лесники услышали звук бензопилы. Углубившись в лес, они обнаружили мужчину на лесосеке, который заготавливал древесину.



Все документы на заготовку древесины были в порядке, однако, в ходе осмотра лесники обнаружили срубленные неклеймёные деревья. Оказалось, что вальщик заготовил деревья, не предназначенные для рубки.



Объём незаконно заготовленной древесины составил около 11 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 62 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.



Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Справка:



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.





