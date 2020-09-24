В Улан-Удэ двум «Тойотам» после ДТП потребовалась эвакуация

Автомобили получили сильные механические повреждения, обоим потребовался эвакуатор.







Накануне в посёлке Солнечный в Улан-Удэ произошло ДТП. По предварительным данным, около 10 часов утра на спуске на улице Блинова молодой человек на автомобиле «Тойота Раксис» остановился на проезжей части для поворота налево. В этот момент сзади него двигался автомобиль «Тойота Лит Айс», который в итоге врезался в остановившуюся иномарку.На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и «скорая помощь». Медики осмотрели женщину-пассажирку «Тойоты Рактис». Она отделалась незначительными травмами.