Пассажиру поезда административное нарушение сменили на уголовное
В Иркутской области 21 сентября в пассажирском поезде № 097 «Тында – Кисловодск» за распитие алкоголя транспортные полицейские задержали жителя Краснодара.
Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, мужчина вложил в папку сотрудника полиции три тысячи рублей и попросил не составлять каких-либо протоколов. Но попытка откупиться от административного наказания обернулась привлечением к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело за покушение на дачу мелкой взятки. За его расследованием установлен надзор, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Краснодарец не смог подкупить иркутских полицейских
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