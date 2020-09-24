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Краснодарец не смог подкупить иркутских полицейских

Краснодарец не смог подкупить иркутских полицейских
Происшествия, 
Пассажиру поезда административное нарушение сменили на уголовное

В Иркутской области 21 сентября в пассажирском поезде № 097 «Тында – Кисловодск» за распитие алкоголя транспортные полицейские задержали жителя Краснодара.

Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, мужчина вложил в папку сотрудника полиции три тысячи рублей и попросил не составлять каких-либо протоколов. Но попытка откупиться от административного наказания обернулась привлечением к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело за покушение на дачу мелкой взятки. За его расследованием установлен надзор, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
покушение на дачу взятки должностному лицу транспортная полиция
 
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