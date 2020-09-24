Краснодарец не смог подкупить иркутских полицейских

Пассажиру поезда административное нарушение сменили на уголовное



В Иркутской области 21 сентября в пассажирском поезде № 097 «Тында – Кисловодск» за распитие алкоголя транспортные полицейские задержали жителя Краснодара.



Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, мужчина вложил в папку сотрудника полиции три тысячи рублей и попросил не составлять каких-либо протоколов. Но попытка откупиться от административного наказания обернулась привлечением к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело за покушение на дачу мелкой взятки. За его расследованием установлен надзор, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

