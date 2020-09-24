В Улан-Удэ на Трубачеева произошёл потоп

В Улан-Удэ сегодня утром оказалась залита водой проезжая часть на улице Трубачеева. Видео с места поделился паблик «Весь Улан-Удэ» (ves_ulan_ude_).







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видео - «Весь Улан-Удэ»





В пресс-службе МУП «Водоканал» пояснили, что на улице Трубачеева, 140 произошла утечка на чугунной трубе диаметром 200 мм. В 11.45 утечку обнаружили, а рабочие перекрыли подачу воды на данном участке.

В настоящее время без холодной воды остались пять многоквартирных жилых домов и два учебных заведения. Подвоз воды организован, уточнили в МУП «Водоканал».Ремонтная бригада приступила к проведению работ по устранению последствий аварии.