Жилой дом сгорел в Бурятии

Пожар тушили 2,5 часа
Утром 24 сентября в селе Острог Прибайкальского района Бурятии произошел пожар в жилом доме. Жильцы вышли самостоятельно.
На момент прибытия пожарных дом горел изнутри полностью. Пожарные ликвидировали огонь через 2,5 часа.
Сгорела крыша, веранда, дом поврежден изнутри. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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