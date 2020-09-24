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Жилой дом сгорел в Бурятии

Жилой дом сгорел в Бурятии
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожар тушили 2,5 часа

Утром 24 сентября в селе Острог Прибайкальского района Бурятии произошел пожар в жилом доме. Жильцы вышли самостоятельно.


На момент прибытия пожарных дом горел изнутри полностью. Пожарные ликвидировали огонь через 2,5 часа.

Сгорела крыша, веранда, дом поврежден изнутри. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Как сообщал «Байкал-Daily», 22 сентября в Гусиноозёрске из-за короткого замыкания проводки эвакуировали 162 воспитанника детсада.



пожар
 
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