Общее число заболевших приближается к шести тысячам
По данным на 24 сентября, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 5874. За сутки выявили 75 больных. 4735 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений, в том числе 32 за последние сутки. Общее количество летальных случаев – 66.
В Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 6607 случаев заражения COVID-19. Выписались из больниц 5367 человек, умер 71 человек. Проходят лечение в стационарах республики 496 больных. На амбулаторном лечении находятся 673 пациента.
Ещё 75 забайкальцев заболели COVID-19
Происшествия, Фото:
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