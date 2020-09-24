Человеческие кости нашли возле федеральной трассы
Сегодня утром в селе Тарбагатай в Бурятии вырыли человеческие останки. Находку обнаружили напротив магазина «М-55», слева от федеральной трассы, на глубине 1,5 метра, сообщает группа «Тарбагатай-инфо».
Экскаватор рыл здесь яму для устройства ливневой канализации. Останки человека заметил рабочий.
- Работал экскаватором, заметил, что-то необычное. Когда посмотрел ближе – стало не по себе. Решил сообщить в ЕДДС (единую дежурную диспетчерскую службу – ред.), - рассказал мужчина.
На место выехали сотрудники отдела полиции Тарбагатайского района
Останки изъяли, они будут направлены на экспертизу.
В июле на правой стороне обочины в северном направлении федеральной трассы также были обнаружены останки человека. Тогда предположили, что кости относятся к захоронениям середины 18 века. Экспертиза установила, что их возраст точно более 50 лет. В ближайшее время состоится их захоронение с соблюдением канонов православной церкви, отмечает «Тарбагатай-инфо».
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре житель Заиграевского района Бурятии с металлоискателем нашёл человеческие кости.
В Бурятии экскаватор вырыл человеческие останки
Происшествия, Фото:
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