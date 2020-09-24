Нуждающийся в «травке» мужчина приехал из Хабаровского края
Мухоршибирский районный суд Бурятии признал 66-летнего жителя Хабаровского края виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта марихуаны. Вес наркотического вещества, обнаруженный у него, считается крупным - 306 гр., сообщили в пресс-службе райсуда.
Мужчина с семьёй ехал из Улан-Удэ в Комсомольск-на-Амуре. Увидев недалеко от дороги коноплю, собрал её. Рядом с селом Мухоршибирь автомобиль, пассажиры которого ехали без пристёгнутых ремней безопасности, был остановлен сотрудниками ДПС.
Инспектор почувствовал запах конопли из салона. Прибывший следователь с участием понятых изъял пакет с наркотическим средством.
Мужчина активно способствовал расследованию преступления, указав место приобретения марихуаны. Суду пояснил, что собрал коноплю «в лечебных целях»: чтобы использоваться её для лечения суставов. Понятно, что такое «объяснение» не могло смягчить участь подсудимого.
Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно.
В Бурятии пенсионер собирал коноплю «для лечения суставов»
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