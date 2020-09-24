 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 сентября

23 сентября

Популярное

В Улан-Удэ накрыли цех по производству палёного алкоголя

В Улан-Удэ накрыли цех по производству палёного алкоголя
Происшествия, 
В магазины Бурятии силами бутлегеров поступал палёный алкоголь

В Улан-Удэ накрыли цех по производству «левого» алкоголя, который сбывали в розничные магазины города и районов республики.

Силовую поддержку полицейским оказали бойцы Росгвардии, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Бутлегерами оказались двое ранее не судимых горожан 29 и 36 лет.

Во время обысков в цеху, домах и гаражах фигурантов и оптовых приобретателей алкоголя полицейские изъяли более 24,5 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции шести различных торговых наименований. Общая сумма изъятой продукции – более пяти миллионов рублей. Также обнаружен этиловый спирт и наклейки, имитирующие акцизные марки.


- Мужчинам предъявлено обвинение по статье «а, б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса. Избрана мера пресечения в виде судебного запрета определённых действий. В рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе – физико-химическая, - уточнили в МВД по Бурятии.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.


контрафактная продукция алкоголь полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ещё 75 забайкальцев заболели COVID-19
Ещё 75 забайкальцев заболели COVID-19
Происшествия, 24.09.2020
Общее число заболевших приближается к шести тысячам

В Бурятии экскаватор вырыл человеческие останки
В Бурятии экскаватор вырыл человеческие останки
Происшествия, 24.09.2020
Человеческие кости нашли возле федеральной трассы
В Бурятии пенсионер собирал коноплю «для лечения суставов»
В Бурятии пенсионер собирал коноплю «для лечения суставов»
Происшествия, 24.09.2020
Нуждающийся в «травке» мужчина приехал из Хабаровского края
В Улан-Удэ накрыли цех по производству палёного алкоголя
В Улан-Удэ накрыли цех по производству палёного алкоголя
Происшествия, 24.09.2020
В магазины Бурятии силами бутлегеров поступал палёный алкоголь
В Улан-Удэ поймали вора – любителя спортивных магазинов
В Улан-Удэ поймали вора – любителя спортивных магазинов
Происшествия, 24.09.2020
Во время очередной кражи его засекла служба безопасности
В Бурятии женщина кутила благодаря украденной карте
В Бурятии женщина кутила благодаря украденной карте
Происшествия, 24.09.2020
Женщину задержали сотрудники вневедомственной охраны
В Улан-Удэ виновница ДТП заплатила более 100 тысяч
В Улан-Удэ виновница ДТП заплатила более 100 тысяч
Происшествия, 24.09.2020
Сумму ущерба пришлось взыскивать приставам
В Бурятии «необучаемого» осуждённого перевели из колонии в тюрьму
В Бурятии «необучаемого» осуждённого перевели из колонии в тюрьму
Происшествия, 24.09.2020
В своей колонии мужчина более 20 раз сидел в карцере и более 20 раз – в изоляторе
В Бурятии жена случайно убила мужа
В Бурятии жена случайно убила мужа
Происшествия, 24.09.2020
Женщина отделалась ограничением свободы
Коронавирус подтвердили ещё у 68 жителей Бурятии
Коронавирус подтвердили ещё у 68 жителей Бурятии
Происшествия, 24.09.2020
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 пока лучше не становится
В Бурятии зафиксирован смертельный коронавирусный рекорд
В Бурятии зафиксирован смертельный коронавирусный рекорд
Происшествия, 24.09.2020
Больные коронавирусом умирают шестой день подряд
10 домов в Улан-Удэ больше суток оставались без света
10 домов в Улан-Удэ больше суток оставались без света
Происшествия, 24.09.2020
Отключение электроэнергии произошло из-за автомобилиста

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^