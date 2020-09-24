В Улан-Удэ накрыли цех по производству палёного алкоголя

Во время обысков в цеху, домах и гаражах фигурантов и оптовых приобретателей алкоголя полицейские изъяли более 24,5 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции шести различных торговых наименований. Общая сумма изъятой продукции – более пяти миллионов рублей. Также обнаружен этиловый спирт и наклейки, имитирующие акцизные марки.





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В Улан-Удэ накрыли цех по производству «левого» алкоголя, который сбывали в розничные магазины города и районов республики.Силовую поддержку полицейским оказали бойцы Росгвардии, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Бутлегерами оказались двое ранее не судимых горожан 29 и 36 лет.- Мужчинам предъявлено обвинение по статье «а, б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса. Избрана мера пресечения в виде судебного запрета определённых действий. В рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе – физико-химическая, - уточнили в МВД по Бурятии.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.