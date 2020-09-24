Мальчик выбежал на дорогу
Днём 22 сентября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» около посёлка Средний Усольского района Иркутской области погиб семилетний мальчик, ученик первого класса.
Ребёнка сбил водитель грузовика «Скания». Мальчик выбежал на дорогу из-за стоящего автомобиля.
При наезде ребёнок получил множественные травмы. С места происшествия он был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение детской больницы. Там спустя несколько часов скончался.
На момент происшествия первоклассник находился на опасной дороге без присмотра со стороны взрослых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области грузовик насмерть сбил первоклассника
Происшествия, Фото:
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