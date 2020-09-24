 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 сентября

23 сентября

Популярное

В Иркутской области грузовик насмерть сбил первоклассника

В Иркутской области грузовик насмерть сбил первоклассника
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мальчик выбежал на дорогу

Днём 22 сентября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» около посёлка Средний Усольского района Иркутской области погиб семилетний мальчик, ученик первого класса.

Ребёнка сбил водитель грузовика «Скания». Мальчик выбежал на дорогу из-за стоящего автомобиля.

При наезде ребёнок получил множественные травмы. С места происшествия он был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение детской больницы. Там спустя несколько часов скончался.

На момент происшествия первоклассник находился на опасной дороге без присмотра со стороны взрослых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


ДТП смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ виновница ДТП заплатила более 100 тысяч
В Улан-Удэ виновница ДТП заплатила более 100 тысяч
Происшествия, 24.09.2020
Сумму ущерба пришлось взыскивать приставам
В Бурятии «необучаемого» осуждённого перевели из колонии в тюрьму
В Бурятии «необучаемого» осуждённого перевели из колонии в тюрьму
Происшествия, 24.09.2020
В своей колонии мужчина более 20 раз сидел в карцере и более 20 раз – в изоляторе
В Бурятии жена случайно убила мужа
В Бурятии жена случайно убила мужа
Происшествия, 24.09.2020
Женщина отделалась ограничением свободы
Коронавирус подтвердили ещё у 68 жителей Бурятии
Коронавирус подтвердили ещё у 68 жителей Бурятии
Происшествия, 24.09.2020
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 пока лучше не становится
В Бурятии зафиксирован смертельный коронавирусный рекорд
В Бурятии зафиксирован смертельный коронавирусный рекорд
Происшествия, 24.09.2020
Больные коронавирусом умирают шестой день подряд
10 домов в Улан-Удэ больше суток оставались без света
10 домов в Улан-Удэ больше суток оставались без света
Происшествия, 24.09.2020
Отключение электроэнергии произошло из-за автомобилиста
В Бурятии осудили солдата, подбившего глаз сослуживцу
В Бурятии осудили солдата, подбившего глаз сослуживцу
Происшествия, 23.09.2020
Срочник напал на сослуживца, отказавшегося выполнять его поручение
Летом на Байкале Бурятии стали меньше воровать
Летом на Байкале Бурятии стали меньше воровать
Происшествия, 23.09.2020
Тяжких преступлений не было вовсе
Улан-удэнец три дня умирал в подвале
Улан-удэнец три дня умирал в подвале
Происшествия, 23.09.2020
Убийца навещал свою жертву, но не оказывал помощи
Житель Бурятии отнял телефон у жены своего друга
Житель Бурятии отнял телефон у жены своего друга
Происшествия, 23.09.2020
Ему не понравилось, что его попросили уйти из дома  
Житель Бурятии случайно убил приятеля
Житель Бурятии случайно убил приятеля
Происшествия, 23.09.2020
Конфликт начался во время поездки в автомобиле

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^