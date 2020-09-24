В Иркутской области грузовик насмерть сбил первоклассника

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мальчик выбежал на дорогу



Днём 22 сентября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» около посёлка Средний Усольского района Иркутской области погиб семилетний мальчик, ученик первого класса.



Ребёнка сбил водитель грузовика «Скания». Мальчик выбежал на дорогу из-за стоящего автомобиля.



При наезде ребёнок получил множественные травмы. С места происшествия он был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение детской больницы. Там спустя несколько часов скончался.



На момент происшествия первоклассник находился на опасной дороге без присмотра со стороны взрослых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





