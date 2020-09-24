Женщина отделалась ограничением свободы
В середине апреля в Кяхтинском районе Бурятии по вине жены погиб мужчина.
Вечером на кухне пьяные супруги поссорились. Женщина попрекала мужа за то, что он злоупотребляет спиртным и не работает. В это время женщина толкнула руками в грудь супруга, он потерял равновесие и упал на стоящую сзади металлическую электропечь головой.
От полученных повреждений мужчина скончался в центральной районной больнице.
Суд квалифицировал действия женщины по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком один год, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
Похожий приговор вынесли в Бичурском райсуде. Здесь мужчина случайно убил приятеля, толкнув его. Потерпевший скончался, ударившись головой о камень.
В Бурятии жена случайно убила мужа
Происшествия, Фото:
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