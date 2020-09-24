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10 домов в Улан-Удэ больше суток оставались без света

10 домов в Улан-Удэ больше суток оставались без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Отключение электроэнергии произошло из-за автомобилиста

22 сентября в 19:45 произошло аварийное отключение электроэнергии из-за порыва неизвестным автомобилем высоковольтной линии. Без света остались потребители частного сектора ТСН «Строитель» в Октябрьском районе Улан-Удэ.

В 20:50 отсекли аварийный участок, запитали всех потребителей, кроме 10 домов ул. Подорожная 5-й проезд. На следующий день, 23 сентября, в 20:40 работы были завершены.

Время отключения составило 24 часа 55 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение света
 
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