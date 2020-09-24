10 домов в Улан-Удэ больше суток оставались без света

Отключение электроэнергии произошло из-за автомобилиста



22 сентября в 19:45 произошло аварийное отключение электроэнергии из-за порыва неизвестным автомобилем высоковольтной линии. Без света остались потребители частного сектора ТСН «Строитель» в Октябрьском районе Улан-Удэ.



В 20:50 отсекли аварийный участок, запитали всех потребителей, кроме 10 домов ул. Подорожная 5-й проезд. На следующий день, 23 сентября, в 20:40 работы были завершены.



Время отключения составило 24 часа 55 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

