В Бурятии осудили солдата, подбившего глаз сослуживцу

Срочник напал на сослуживца, отказавшегося выполнять его поручение
В Бурятии 19-летний срочник признан виновным в нарушении уставных правил (ч.1 ст.335 УК), сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.
Молодой человек был призван из Саратовской области, он попал на службу в войсковую часть 69647 в Кяхте. В июне военнослужащие готовили автомобили, отправлявшиеся на полигон «Цугол». В кладовой реактивно-артиллерийского дивизиона солдат потребовал от водителя помочь ему грузить пустые ящики из-под боеприпасов. Однако парень отказался помогать.
Солдату это не понравилось, он толкнул сослуживца, схватил за шею, а затем ударил несколько раз по голове, в том числе подбив глаз.
Молодые люди в отношениях подчинённости между собой не состояли, отдавать приказы агрессивный молодой человек не имел права.
Подсудимый и его защитник ходатайствовали о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Они отмечали, что молодой человек не привлекался к уголовной ответственности и впервые совершил преступление небольшой тяжести. Также парень извинился перед потерпевшим и загладил вину, передав ему две тысячи рублей. Потерпевший также не настаивал на строгом наказании.
На суде отмечалось, что молодой человек с 13 лет воспитывался отцом, до службы по месту жительства и во время прохождения службы характеризуется положительно. Также в качестве смягчающего обстоятельства стала явка с повинной.
Кяхтинский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части на срок 8 месяцев условно с испытательным сроком 3 месяца. Также на молодого человека возложили обязанность освоить дополнительную профессию по военно-учётной специальности.
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Происшествия, Фото:
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