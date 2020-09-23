Тяжких преступлений не было вовсе
В МВД Бурятии подвели итоги операции «Курорт - 2020». Так, по итогам летнего сезона в местах отдыха совершено 42 преступления, что на 26,3% меньше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
Большинство преступлений – это кражи имущества с побережья, туристических баз, из автомобилей. Причина в пренебрежительном отношении граждан к своему имуществу.
Тяжких и особо тяжких преступлений в курортных зонах не зарегистрировано.
В Селенгинском и Прибайкальском районах полицейские вместе представителями Роспотребнадзора проверили более 20 объектов общественного питания и баз отдыха на побережье Байкала и озера Щучье. В результате проверок приостановлена деятельность трёх кафе на 90 суток и одного ларька в Прибайкальском районе. Составлено четыре административных протокола за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на оз. Щучье.
Летом на Байкале Бурятии стали меньше воровать
Происшествия, Фото:
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