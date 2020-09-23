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Улан-удэнец три дня умирал в подвале

Улан-удэнец три дня умирал в подвале
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца навещал свою жертву, но не оказывал помощи

38-летний улан-удэнец, до смерти избивший приятеля, предстанет перед судом. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, вечером 29 января в подвале дома на улице Солнечная в Улан-Удэ друзья распивали спиртное. Через некоторое время, опьянев, один из мужчин захотел уединиться с женщиной из их компании. Для этого он попросил оставшегося приятеля покинуть подвал. Однако собутыльник не захотел уходить.

Тогда мужчина со злости напал на него и стал с силой избивать кулаками и ногами. Во время расправы испуганная женщина убежала прочь.

Когда мужчина прекратил избивать собутыльника, он бросил его и ушёл домой.

Раненый лежал в подвале на три дня. Его мучитель каждый день возвращался к месту происшествия, но не оказывал умирающему никакой помощи и не вызывал врачей.

На третий день его жена, узнав об учинённой расправе, вызвала скорую медицинскую помощь. Мужчину отвезли в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, вскоре он скончался.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


смерть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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