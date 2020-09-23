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Житель Бурятии отнял телефон у жены своего друга

Житель Бурятии отнял телефон у жены своего друга
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Ему не понравилось, что его попросили уйти из дома

21 сентября в Хоринском районе Бурятии 42-летний мужчина отобрал телефон у своей 23-летней односельчанки.

Мужчина пришёл к супругу девушки, но не застал его и решил распить в гостях принесённую с собой бутылку алкоголя. Когда хозяйка дома начала укладывать спать маленького ребёнка, она попросила его покинуть дом. Однако мужчина делать этого не собирался, а вместо этого начал ссориться с девушкой и выхватил из её рук мобильный. На требование вернуть гаджет гость не отреагировал, а просто ушёл.

Мужчина был задержан участковым, телефон у него изъят. Он признался в содеянном.

Ранее задержанный был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и даже отбывал наказание в местах лишения свободы. Подрабатывает случайными заработками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



грабеж
 
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