Житель Бурятии отнял телефон у жены своего друга

Ему не понравилось, что его попросили уйти из дома



21 сентября в Хоринском районе Бурятии 42-летний мужчина отобрал телефон у своей 23-летней односельчанки.



Мужчина пришёл к супругу девушки, но не застал его и решил распить в гостях принесённую с собой бутылку алкоголя. Когда хозяйка дома начала укладывать спать маленького ребёнка, она попросила его покинуть дом. Однако мужчина делать этого не собирался, а вместо этого начал ссориться с девушкой и выхватил из её рук мобильный. На требование вернуть гаджет гость не отреагировал, а просто ушёл.



Мужчина был задержан участковым, телефон у него изъят. Он признался в содеянном.



Ранее задержанный был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и даже отбывал наказание в местах лишения свободы. Подрабатывает случайными заработками.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







