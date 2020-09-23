Ему не понравилось, что его попросили уйти из дома
21 сентября в Хоринском районе Бурятии 42-летний мужчина отобрал телефон у своей 23-летней односельчанки.
Мужчина пришёл к супругу девушки, но не застал его и решил распить в гостях принесённую с собой бутылку алкоголя. Когда хозяйка дома начала укладывать спать маленького ребёнка, она попросила его покинуть дом. Однако мужчина делать этого не собирался, а вместо этого начал ссориться с девушкой и выхватил из её рук мобильный. На требование вернуть гаджет гость не отреагировал, а просто ушёл.
Мужчина был задержан участковым, телефон у него изъят. Он признался в содеянном.
Ранее задержанный был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и даже отбывал наказание в местах лишения свободы. Подрабатывает случайными заработками.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии отнял телефон у жены своего друга
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ему не понравилось, что его попросили уйти из дома
За сутки заболели ещё 72 человека
Конфликт начался во время поездки в автомобиле
Сейсмособытия произошли с разницей в несколько часов
На севере республики провели масштабные учения
Мужчина пропал после продажи автомобиля
Прокуратура вскрыла махинации с зарплатой
Ему грозит до пяти лет колонии
Сегодня ночью произошло два пожара в жилых домах Иркутска и Братска
Пожарные вынесли её уже в бессознательном состоянии
Виновник лесного пожара предстанет перед судом
Неизвестный прихватил кошелёк на кассе магазина
Владелец телефона забыл его в сауне, так как был пьян
Спасатели рассказали о последних операциях по поискам сборщиков дикоросов
На помощь отправились спасатели