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Число заболевших COVID-19 в Забайкалье приблизилось к 5800

Число заболевших COVID-19 в Забайкалье приблизилось к 5800
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За сутки заболели ещё 72 человека

По данным на 23 сентября, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 5799, за сутки выявили 72 больных. 4703 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений, в том числе 50 за последние сутки. Общее количество летальных случаев – 66.

В Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, сообщается на сайте регионального правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 6539 случаев заболевания коронавирусом. Завершили лечение и выписались из больниц 5327 человек, умерло 69 человек. Проходят лечение в стационарах республики 470 больных. На амбулаторном лечении находятся 673 пациента.
коронавирус
 
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