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Ещё два землетрясения случились в Бурятии и близ Иркутской области

Ещё два землетрясения случились в Бурятии и близ Иркутской области
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Сейсмособытия произошли с разницей в несколько часов

Два подземных толчка произошли 23 сентября рядом с эпицентром землетрясения в Слюдянского района, сообщает информационное агентство «Ирсити».

Первый толчок зарегистрирован в 6:04 по местному времени на территории Монголии рядом с границей РФ, в 206 километрах от деревни Быстрая, где находился эпицентр иркутского землетрясения. Энергетический класс — 9,6, магнитуда по формуле — 3,1. Второй толчок произошёл в 10:42 в Тункинском районе Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой ночью в Иркутской области и Бурятии произошло два мощных подземных толчка. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 2:05 ночи, эпицентр был в 15 километров от Култука Слюдянского района Иркутской области. В 2:20 был произошло второе землетрясение с магнитудой 4,9 баллов. Сейсмомобытие взволновало жителей обоих регионов. Перепуганные люди звонили в МЧС, за три часа поступило более 1,5 тысяч звонков.

По словам сейсмолога, землетрясения, подобные произошедшему ночью 22 сентября, бывают в Байкальском регионе редко - раз в 50 лет.


землетрясение
 
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