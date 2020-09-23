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В Бурятии в Байкал «попали» нефтепродукты

В Бурятии в Байкал «попали» нефтепродукты
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На севере республики провели масштабные учения

С 22 по 23 сентября в Бурятии, как и во всей стране, проводились комплексные командно-штабные учения. Мероприятия проходили в два этапа.

Практический этап прошёл на севере Бурятии – в городе Северобайкальск. Учитывая риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов с последующим попаданием в озеро Байкал, это учение проводилось на участке Восточно-Сибирской железной дороги Северобайкальского региона.

По замыслу учений, в результате неблагоприятных погодных условий произошёл подмыв скальных пород и последующее обрушение их на железнодорожное полотно, что повлекло за собой сход железнодорожного состава. Далее, по замыслу учений, произошла разгерметизация вагонов-цистерн, и нефтепродукты попали в озеро.


На место условной чрезвычайной ситуации прибыли все задействованные силы и средства для предупреждения возгорания разлитой нефти, оцепления места схода подвижного состава и разлива нефтепродуктов, развёртывания восстановительного поезда, наложения пластыря на повреждённую ёмкость и подъёма её с проведением обволоки, а также установки боновых заграждений. Проводились работы по сбору нефтепродуктов с акватории и береговой черты, взятия проб грунта на наличие нефтепродуктов после проведения работ.

- Проведение данных учений позволили получить практические навыки в оценке обстановки, принятии решений и постановке задач на проведение мероприятий по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефти и нефтепродуктов, а также оценить готовность их сил и средств, - рассказал начальник отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищённости Главного управления МЧС России по Бурятии Роман Голубев.

Всего в командно-штабных учениях были задействованы 693 человека, 88 единиц техники, от МЧС 147 человек, 39 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
МЧС учения
 
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