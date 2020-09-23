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Пропавшего в Бурятии амурчанина не могут найти полгода

Пропавшего в Бурятии амурчанина не могут найти полгода
Происшествия,  Фото:ориентировка следственного управления
Мужчина пропал после продажи автомобиля

Следователи из Бурятии обратились к коллегам из Пензенской области за помощью в розыске без вести пропавшего мужчины. Разыскивается Дрига Борис Викторович, 22 сентября 1971 года рождения. Сообщение о розыске размещено на сайте следственного управления Пензенской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 февраля Борис Дрига на автомобиле «Ниссан Альмера» выехал из города Тында Амурской области. Через два дня он прибыл в Улан-Удэ, где продал автомобиль. Жил мужчина в арендованной квартире до 1 марта. После этого таинственным образом исчез. До настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: европейской внешности, на вид около 50 лет, рост около 190 см, полного телосложения, волосы короткие, каштанового цвета с проседью, лицо прямоугольное, смуглое, глаза зелёные, нос большой, речь ясная.

Особые приметы: на левом предплечье татуировка в виде дракона, на лице вертикальный шрам, начинающийся под носом и заканчивающийся на подбородке.

Был одет: кроссовки тканевые красного цвета, куртка с капюшоном без меха длиной чуть ниже пояса, зелёная футболка, джинсы синего цвета с ремнём, носки чёрного цвета. При себе имел паспорт гражданина РФ, мобильный телефон.

При наличии информации о местонахождении Бориса Дриги или обстоятельствах его исчезновения, необходимо сообщить в следственное управление СКР по Бурятии по телефону 8 (3012) 44-49-01.
пропавшие без вести
 
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