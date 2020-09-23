В Иркутской области руководитель интерната обвиняется в ущербе на 950 тысяч

Прокуратура вскрыла махинации с зарплатой



В Иркутской области и.о. директора коррекционной школы-интерната в селе Ербогачён подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.



- Установлено, что исполняющая обязанности директора школы-интерната фиктивно трудоустроила в образовательное учреждение гражданина, который с мая 2018 года по март 2020 года занимал различные должности технического персонала. Однако фактически на своем рабочем месте не находился, трудовые функции не выполнял. По её указанию в табели учета рабочего времени вносились недостоверные сведения о нахождении мужчины на месте и об осуществлении им трудовой деятельности. Начисляемую заработную плату руководитель образовательного учреждения перечисляла на свой счёт, - сообщает прокуратура Иркутской области.



В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб на сумму 950 тыс. рублей.



Возбуждено и расследуется уголовное дело.

