Сегодня ночью произошло два пожара в жилых домах Иркутска и Братска
На этих пожарах был спасён один человек, ещё 27 эвакуированы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Братске произошёл пожар в однокомнатной квартире, расположенной на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома. До приезда пожарных самостоятельно вышли семь человек.
В результате пожара квартира закопчена, повреждена мебель и находившиеся там вещи.
В Иркутске на момент прибытия пожарных шёл дым из-под кровли четырёхэтажного жилого дома. Из задымленного помещения при помощи спасательного оборудования спасли одного человека.
Самостоятельно вышли на улицу 20 человек, из них трое детей.
В результате пожара были повреждены входная дверь чердака и обрешетка кровли дома на общей площади 25 квадратных метров.
Всего за прошедшие сутки в Иркутской области произошло 11 пожаров.
На ночном пожаре в Иркутске спасли человека
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожарные вынесли её уже в бессознательном состоянии
Виновник лесного пожара предстанет перед судом
Неизвестный прихватил кошелёк на кассе магазина
Владелец телефона забыл его в сауне, так как был пьян
Спасатели рассказали о последних операциях по поискам сборщиков дикоросов
На помощь отправились спасатели
Его сообщницу всё ещё ищут
Воришки снимали свои кражи ради забавы
Полицейские узнали об этом из анонимного сообщения
Участок дороги разрушился ещё до вчерашнего землетрясения
Его обнаружили читинские таможенники
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остаётся на прежнем уровне
У умершего мужчины, помимо коронавируса, был гепатит
На трассе «Вилюй» столкнулись легковушка и грузовик
Происшествия, 22.09.2020
Подросток разозлился, что его не пустили гулять