На ночном пожаре в Иркутске спасли человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сегодня ночью произошло два пожара в жилых домах Иркутска и Братска



На этих пожарах был спасён один человек, ещё 27 эвакуированы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



В Братске произошёл пожар в однокомнатной квартире, расположенной на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома. До приезда пожарных самостоятельно вышли семь человек.



В результате пожара квартира закопчена, повреждена мебель и находившиеся там вещи.



В Иркутске на момент прибытия пожарных шёл дым из-под кровли четырёхэтажного жилого дома. Из задымленного помещения при помощи спасательного оборудования спасли одного человека.



Самостоятельно вышли на улицу 20 человек, из них трое детей.



В результате пожара были повреждены входная дверь чердака и обрешетка кровли дома на общей площади 25 квадратных метров.



Всего за прошедшие сутки в Иркутской области произошло 11 пожаров.

