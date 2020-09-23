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На ночном пожаре в Иркутске спасли человека

На ночном пожаре в Иркутске спасли человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Сегодня ночью произошло два пожара в жилых домах Иркутска и Братска

На этих пожарах был спасён один человек, ещё 27 эвакуированы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В Братске произошёл пожар в однокомнатной квартире, расположенной на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома. До приезда пожарных самостоятельно вышли семь человек.

В результате пожара квартира закопчена, повреждена мебель и находившиеся там вещи.

В Иркутске на момент прибытия пожарных шёл дым из-под кровли четырёхэтажного жилого дома. Из задымленного помещения при помощи спасательного оборудования спасли одного человека.

Самостоятельно вышли на улицу 20 человек, из них трое детей.

В результате пожара были повреждены входная дверь чердака и обрешетка кровли дома на общей площади 25 квадратных метров.

Всего за прошедшие сутки в Иркутской области произошло 11 пожаров.
пожар
 
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