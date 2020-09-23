Улан-удэнская полиция ищет похитителя кошелька

Сейчас поиском вора занимается полиция.





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21 сентября около в 15:00 в магазине самообслуживания на улице Бабушкина в Улан-Удэ мужчина украл кошелёк. Внутри лежали восемь тысяч рублей. Кошелёк оставил покупатель на кассе.мужчина азиатской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см.спортивная шапка в полоску, куртка темного цвета, камуфляжные брюки, на лице медицинская маска.Уехал на автомобиле «Тойота Креста» (либо «Тойота Чайзер») белого цвета, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(9025)31-00-31, 43-02-02 или 102 (112).