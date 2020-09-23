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Пропавший в Бурятии сборщик ореха мог утонуть

Пропавший в Бурятии сборщик ореха мог утонуть
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Спасатели рассказали о последних операциях по поискам сборщиков дикоросов

Пропал на Мишихе

Вчера, 22 сентября спасатели Бурятского республиканского поисково-спасательного отряда выехали в Кабанский район на реку Мишиха. 47-летний мужчина собирал там орех и не вышел на связь.

Вчера спасатели обследовали 10 км реки вверх по течению. Поиск результатов не дал.

Сегодня 7:30 утра поисковики вновь приступили к работе. Мужчину будут искать и на воде, и на береговой линии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Сами вышли из леса

Ещё двум заблудившимся сборщикам дикоросов самим удалось выйти из леса.

21 сентября в лесу около села Эдэм Селенгинского района заблудился сборщик дикоросов. О пропаже 61-летнего мужчины сообщила его родственница.

Спасатели из города Гусиноозёрск искали его весь день. Поиск результатов не дал.

Позже мужчина самостоятельно вышел из леса и вернулся домой на попутке.

Днём ранее, 20 сентября, 46-летний мужчина ушёл в лес Тарбагатайского района собирать орехи. Два дня он держал связь со своим братом, но на третий день связь прервалась. Родственники обратились к спасателям.

- На его поиски выехала Бурятская республиканская поисково-спасательная служба. День поисков результатов не дал. Ночью нам сообщили, что мужчина самостоятельно вышел из леса, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях также благополучно нашлись живыми пятеро пропавших сборщиков дикоросов. Правда, одна из девушек, собиравшая грибы в районе Верхней Берёзовки, сломала ногу.


пропавшие без вести спасательная операция
 
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