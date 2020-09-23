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В Бурятии женщина застряла в собственной квартире

В Бурятии женщина застряла в собственной квартире
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На помощь отправились спасатели

Вчера, 22 сентября, три спасателя Бурятской республиканской поисков-спасательной службы вскрывали дверь квартиры в городе Гусиноозёрск.

- Там, по случайности, заклинило замок входной двери и хозяйка квартиры, которая сообщила о ситуации, не могла выбраться самостоятельно, - сообщают в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Сообщается, что спасатели приехали на вызов «оперативно».


спасатели
 
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