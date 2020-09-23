В Бурятии женщина застряла в собственной квартире

На помощь отправились спасатели



Вчера, 22 сентября, три спасателя Бурятской республиканской поисков-спасательной службы вскрывали дверь квартиры в городе Гусиноозёрск.



- Там, по случайности, заклинило замок входной двери и хозяйка квартиры, которая сообщила о ситуации, не могла выбраться самостоятельно, - сообщают в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Сообщается, что спасатели приехали на вызов «оперативно».





