В Бурятии женщина застряла в собственной квартире

На помощь отправились спасатели
Вчера, 22 сентября, три спасателя Бурятской республиканской поисков-спасательной службы вскрывали дверь квартиры в городе Гусиноозёрск.
- Там, по случайности, заклинило замок входной двери и хозяйка квартиры, которая сообщила о ситуации, не могла выбраться самостоятельно, - сообщают в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Сообщается, что спасатели приехали на вызов «оперативно».
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Происшествия, Фото:
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