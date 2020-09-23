Воришки снимали свои кражи ради забавы
19 сентября в селе Хамней Закаменского района Бурятии продавец магазина смешанных товаров утром, придя на работу, обнаружила разбитые окна и закрытую изнутри дверь. В помещении был беспорядок, украли алкоголь, сигареты, продукты, сотовый телефон и другие вещи. Касса с выручкой осталась нетронутой, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские нашли отпечатки пальцев вора. Это 15-летний подросток из Закаменска.
Как выяснилось, парень со своим одноклассником шли в соседнее село. Ночью, проходя мимо магазина, они решили совершить кражу. Подростки, украли сотовый телефон с прилавка и снимали на него свои действия ради забавы.
После кражи друзья переночевали в заброшенном сарае неподалеку. После направились по трассе в сторону Закаменска, где и были задержаны полицейскими.
У подростков изъяты часть продуктов питания и сотовый телефон, на который они и снимали разгром.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается. Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учёт.
В Бурятии подростки сняли свой погром в магазине на украденный телефон
Происшествия, Фото:
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